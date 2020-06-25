Евгений Петросян ссорится с молодой женой из-за дочки

https://static.news.ru/photo/caa618d2-b714-11ea-a4af-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал о тяжёлых временах, наставших в жизни 74-летнего Евгения Петросяна. По словам писателя, у его коллеги проблемы в семье: он никак не может помирить молодую жену Татьяну Брухунову и дочь Викторину. Кроме того, возникли неурядицы на работе.

У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль. Он поссорился со своим редактором, который был с ним с 2007 года. Ещё и молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют, — сказал он в комментарии для KP.RU.

Как отметил Натапов, Викторина недовольна тем, что отец отписал значительную часть имущества на Брухунову. Она считает, что новая жена юмориста вьет верёвки из Петросяна. При этом писатель утверждает, что ранее он особой щедрости за Петросяном не замечал. Сейчас же тот готов все наследство оставить молодой супруге.

В начале декабря 2019 года Евгений Петросян женился в пятый раз. Его невестой стала 30-летняя Татьяна Брухунова, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Невеста устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери. При этом сам шоумен не подтвердил, но и не опроверг новость о появлении наследника, заявив журналистам, что это не их дело..

Ранее стало известно, что дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц стала участницей судебного процесса. Истец требует от женщины вернуть долг в 337 тысяч рублей. Дочь юмориста зарабатывает на жизнь на телевидении, но ради дополнительного дохода решила попробовать себя в роли риелтора. Один из арендаторов недвижимости обратился в суд, утверждая, что Петросянц не передала собственнику деньги, оставив их себе, писал NEWS.ru.