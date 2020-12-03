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«Это же про астрономию?»: Губерниев высказался о шоу «Звёзды сошлись»

08:49, 04 декабря 2020
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев подтвердил, что ему поступило предложение стать соведущим «Звёзды сошлись» на НТВ. За пробы в шоу спортивный комментатор запросил свою месячную заплату. после чего продюсеры шоу «куда-то пропали».

Сумму за пробы Губерниев не называет, прикрываясь коммерческой тайной.

Это моя месячная зарплата. Для меня честь и ответственность поработать вместе с моей подругой Лерой Кудрявцевой. Но боюсь, что бюджет канала НТВ лопнет и разойдётся по швам, если я буду вести это шоу. Важно, чтобы канал сохранял целостность и стабильность, — высказался спортивный комментатор в интервью Teleprogramma.pro.

Самое интересное, что это шоу Губерниев никогда не смотрел и, по его словам, понятия не имеет, о чём оно. Журналист шутит, что считал главной темой передачи астрономию.

Это же про астрономию? Нет? По астрономии у меня, кстати, в школе была пятёрка. Я люблю астрономию. Могу даже звёзды различить. Скажу так: когда эта программа будет по астрономии, то я буду её вести, — подытожил спортивный комментатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о своём назначении соведущим в программе «Звёзды сошлись» на НТВ. Певец считает шоу одним из рейтинговых в стране, но о том, что его туда позвали, не знает.

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