Эмин Агаларов переболел COVID-19

Предприниматель и певец Эмин Агаларов перенёс коронавирусную инфекцию в лёгкой форме.
Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram с оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Агаларов отметил, что у него не было высокой температуры, а наличие у себя инфекции он заподозрил, когда не почувствовал запах своего одеколона и понял, что потерял обоняние.
Потом пошёл завтракать и понял, что вся еда безвкусная, — рассказал артист.
После этого Агаларов сдал тесты на COVID-19, которые оказались положительными. Артист провёл две недели на карантине, что оказалось для него уникальным опытом. Он отметил, что в жизни ни минуты не провёл в одиночестве и впервые за 40 лет «встретился с самим собой». Сейчас Агаларов уже полностью здоров.
Ранее стало известно, что Агаларов расстался с женой, пара приняла решение о разводе. Супруга артиста — модель Алёна Гаврилова 22 мая подтвердила этот факт постом в Instagram, передавал NEWS.ru.
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