Эмин Агаларов переболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/193713f6-a71c-11ea-8bda-fa163e074e61_660.jpg Эмин Агаларов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприниматель и певец Эмин Агаларов перенёс коронавирусную инфекцию в лёгкой форме.

Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram с оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Агаларов отметил, что у него не было высокой температуры, а наличие у себя инфекции он заподозрил, когда не почувствовал запах своего одеколона и понял, что потерял обоняние.

Потом пошёл завтракать и понял, что вся еда безвкусная, — рассказал артист.

После этого Агаларов сдал тесты на COVID-19, которые оказались положительными. Артист провёл две недели на карантине, что оказалось для него уникальным опытом. Он отметил, что в жизни ни минуты не провёл в одиночестве и впервые за 40 лет «встретился с самим собой». Сейчас Агаларов уже полностью здоров.

Ранее стало известно, что Агаларов расстался с женой, пара приняла решение о разводе. Супруга артиста — модель Алёна Гаврилова 22 мая подтвердила этот факт постом в Instagram, передавал NEWS.ru.