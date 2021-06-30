Экс-жених Бузовой Давид Манукян объявил о планах на шоу «Холостяк»

«Мальдивский муж» Ольги Бузовой Давид Манукян заговорил о планах на участие в шоу «Холостяк». Бывший бойфренд бывшей ведущей «Дома-2» в последнее время то и дело появляется в различных шоу, начиная от танцев, заканчивая кулинарией.

Только недавно он стал ведущим «Дома-2», заняв место экс-возлюбленной, теперь Манукян заговорил о желании стать героем шоу «Холостяк». Блогер уверен, что по окончании шоу ему точно удастся построить отношения и найти любимую девушку, о чём и написал в Instagram.

А, прикиньте, я буду первым холостяком, у кого после шоу получится построить отношения, — похвалился Дава в сторис.

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instagram.com/dava_m/

Поклонники тут же поддержали его:

Дав, наверное, это будет лучший «Холостяк». И смотреть его будет вся страна. В общем, ждём тебя там!

Такая реакция очень обрадовала экс-жениха Бузовой, который прославился только благодаря поющей ведущей, как считают многие.

Базару ноль, — фамильярно ответил Манукян.

instagram.com/dava_m/

Как сообщалось ранее, российский режиссёр Никита Михалков спустя три недели после «Премии Муз-ТВ», на которой Филипп Киркоров и Давид Манукян появились вместе в одном лимузине в чёрном и белом костюмах, решил прокомментировать произошедшее. В новом выпуске программы «Бесогон TV», вышедшем на YouTube под названием «Деньги не пахнут», он отметил, что это пример уничтожения российского общества.