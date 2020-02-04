https://static.news.ru/photo/1170522c-474a-11ea-861b-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина Фото: rihanapetra/instagram.com

Бывшая супруга короля Малайзии Мухаммада V и обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина призналась, что она получила лицензию на оружие.

По её словам, она сильно изменилась и уже никогда не сможет быть прежней. Она больше не будет наивной и доверчивой.

Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой, — написала девушка в своём Instagram.

Как писал NEWS.ru, адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой Оксаной Воеводиной через восемь месяцев после свадьбы. По словам адвоката, Мухаммад V подозревает, что родившийся в мае этого года первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра не является его сыном. Документы на развод были поданы ещё 22 июня, а официально их брак расторгли 1 июля.