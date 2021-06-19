Экс-жена Чадова Агния Дитковските вышла замуж во второй раз

https://static.news.ru/photo/ad42da68-d15e-11eb-955e-96000091f725_660.jpg Агния Дитковските Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Агния Дитковските, бывшая жена известного артиста Алексея Чадова вышла замуж во второй раз. Её избранником стал совладелец сети Lucky Group Богдан Панченко, сообщает Peopletalk.

Пара встречалась несколько месяцев, побывала на Мальдивах, где бизнесмен, вероятно, и сделал актрисе предложение.

Об их отношениях стало известно в феврале этого года. Известно, что молодожёны не стали устраивать пышную свадьбу, они ограничились только регистрацией брака и ужином с самыми близкими.

Сам Алексей Чадов осенью прошлого года заставил подписчиков поломать голову над фото, где запечатлён он сам и ножка его спутницы. Актёр лежит на песке, незнакомка игриво поставила ножку с браслетом ему на грудь.

Как сообщалось ранее, актриса Татьяна Лютаева впервые обнародовала видео с младшим сыном своей дочери Агнии Дитковските, которого та тщательно прячет от публики. Всего у Дитковските два сына. Старшему, Фёдору, рождённому от брака с актёром Алексеем Чадовым, сейчас шесть лет.