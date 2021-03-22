«Он психопат»: экс-супруга Аршавина рассказала о жизни с футболистом

https://static.news.ru/photo/1ccf6ec4-8b2c-11eb-a13d-96000091f725_660.jpg Алиса Казьмина Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что чуть не умерла из-за осложнений после операции. По её словам, некоторое время она провела в искусственной коме.

Всему виной — некроз носа, развившийся некоторое время спустя после ринопластики. Это повлекло за собой новую тяжёлую операцию.

Если бы до мозга дошло, то всё, смерть. Минус девять килограммов в момент искусственной комы, — рассказала экс-супруга спортсмена в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

По словам Казьминой, Аршавин сломал ей жизнь: она боялась футболиста и его вспышек агрессии. Даже когда он забирал свои вещи после развода, приехал в сопровождении пяти охранников. Ещё двое находились рядом с женщиной, так как она боялась бывшего возлюбленного.

При расставании спортсмен забрал даже накопленные ею за несколько лет деньги: пришёл в банк, открыл ячейку и забрал все сбережения. Об этом рассказал уже сын женщины Алексей.

Алименты на их общую дочь Есению пришлось в буквальном смысле выбивать, пожаловалась бывшая жена футболиста. По её мнению, Аршавин «не абьюзер, не тиран, он — психопат».

Сейчас она мечтает восстановить здоровье, что-то успеть сделать для детей и пожить для себя. Женщина пообещала себе, что больше не будет заглядывать вперёд и попытается научиться жить одним днём.

Ранее экс-жена Аршавина рассказала подписчикам в Instagram, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она призналась, что сделала ринопластику, а потом её лицо «покромсала» болезнь. Некоторое время спустя стало известно, что страдающая аутоиммунным заболеванием Казьмина четыре дня провела в коме. Она не выходила на связь почти две недели. Выяснилось, что женщина чуть не погибла. Всё это время она находилась в больнице, где врачи боролись за её жизнь. Сейчас экс-супруга Аршавина лежит в больнице с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.