Экс-продюсер Моисеева рассказал, как певца лишили дома

https://static.news.ru/photo/c1ea6de8-0812-11eb-b962-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bmoiseevpro/

Бывший продюсер певца Бориса Моисеева Евгений Фридлянд заявил, что здоровье и финансовое положение артиста можно было бы спасти, если бы не его окружение.

По его словам, после того как Моисеев заболел, певца стали разводить в разные стороны. Окружение артиста даже не позволило отправить его на реабилитацию в Израиль.

Пока он болел и проходил реабилитацию, эти люди оставались без работы и без денег. Конечно, они хотели его быстрейшего возвращения на сцену, — отметил Фридлянд в интервью изданию «Собеседник».

Вскоре Моисееву организовали масштабное шоу в Кремле. После этого певец отправился на гастроли — для такого впечатляющего возвращения перенёсшему инсульт артисту пришлось продать свой дом. Полученные деньги музыкант потратил на костюмы, декорации и атрибуты для выступлений.

Певец перенёс инсульт 20 декабря 2010 года. Одна часть тела у него была парализована, врачи даже были вынуждены ввести его в кому и подключить к аппарату ИВЛ. В феврале 2011 года Моисеев был выписан из больницы. Артист так и не смог до конца восстановиться после недуга: у него затруднена речь, а также работают не все мышцы лица. Весной 2015 года Моисеев был вынужден прекратить гастрольную деятельность из-за ухудшения состояния.

Ранее NEWS.ru писал, что Моисеев отказался от финансовой помощи, которую предложила певица Алла Пугачёва.