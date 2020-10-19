Экс-коллега Петросяна рассказал о преображении Елены Степаненко

https://static.news.ru/photo/f1113178-129a-11eb-b852-fa163e074e61_660.jpg Фото: esheneve4er/Instagram.com

Бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко удивляет поклонников заметными изменениями во внешности. О том, что могло стать причиной таких перемен, высказался бывший участник шоу Петросяна «Кривое зеркало» Игорь Христенко.

По его мнению, распад брака, который длился 33 года, оказал на Степаненко положительный эффект. После развода 67-летняя артистка занялась другими проектами, и зрители отмечают, что она выглядит явно моложе и стройнее, чем раньше.

У Елены Григорьевны пошли свои проекты. Она резко изменила внешний вид — очевидно, какие-то потрясения иногда бывают полезны, — предположил Христенко в эфире программы «Судьба человека».

В свою очередь, Евгений Петросян счастлив в новом браке. Недавно 75-летний юморист стал отцом — супруга, которая младше его на 42 года, родила артисту сына. Христенко признался, что эта новость стала для него полной неожиданностью. Вместе с тем, он пожелал бывшему коллеге, чтобы тот «сына и в школу отвел, и в институт отправил, и на пенсию».

Ранее Игорь Христенко рассказал, почему он ушел из «Кривого зеркала». Как писал NEWS.ru, артист опроверг конфликт с Петросяном и подчеркнул, что их расставание было мирным.