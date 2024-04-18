«Ей непросто»: подруга Пугачевой о проблемах заграничной жизни певицы Телеведущая Прошутинская: Пугачевой непросто жить в чужой стране

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Телеведущая и подруга певицы Аллы Пугачевой Кира Прошутинская рассказала, что артистке непросто дается заграничная жизнь. В беседе с MK.RU она предположила, что Примадонне не хватает общения с близкими людьми.

Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью… Мы знакомы более 60 лет, еще со школы, почти вечность. И я знаю, как в нашем возрасте хочется привычной стабильности и в родных стенах… — сказала Прошутинская.

При этом телеведущая допустила, что Пугачева не вернется в Россию и продолжит жить за рубежом ради супруга шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детей Лизы и Гарри. Прошутинская добавила, что в отъезде певицы не было никакого вызова или желания продемонстрировать позицию — артистка стремилась сохранить семью.

Ранее Галкин опубликовал свежий снимок Пугачевой и поздравил ее с 75-летним юбилеем. На фото Пугачева сидит в кресле в белой футболке и джинсовом пиджаке, с распущенными волосами и в зеленой шляпе с козырьком. Галкин сопроводил снимок подписью с признанием в любви к супруге. К поздравлениям юмориста присоединились украинская певица София Ротару, теннисист Евгений Кафельников, дизайнер Игорь Гуляев, певицы Алена Апина, Лайма Вайкуле, актеры Павел Деревянко и Максим Виторган.