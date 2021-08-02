«Его состояние больше 300 тысяч»: Соседов прокомментировал доходы Зверева

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что стилист и шоумен Сергей Зверев заработал в 2020 году 304,9 тысячи рублей (около 25 тысяч рублей в месяц). Накануне сведения о доходах Зверева, кандидата в депутаты Госдумы от партии «Зелёные», были опубликованы на сайте ЦИК РФ. Соседов убеждён: состояние артиста гораздо больше.

Понятно, что его состояние не 300 тысяч, а гораздо больше. <...> 300 тысяч — это же годовой доход, а не состояние, — сказал он.

Как следует из той же декларации стилиста, на банковском счету Зверева хранится сумма в размере 303,8 тысячи рублей. У него две квартиры в Москве, площади которых составляют 55,6 и 94,7 квадратных метров. Источниками своего заработка шоумен указал «Российское Авторское Общество», «ТВ ХИТ», «Комеди Клаб Продакшен» и Сбербанк.

Соседов считает, что заработанные Зверевым чуть больше 300 тысяч рублей — это хороший показатель для 2020 года, когда во всём мире бушевала пандемия коронавируса.

В ковидный год, когда ни у кого не было никаких концертов, что он мог заработать и где? А за год Серёжа мог заработать и меньше. Ну кого-то он там постриг, да и всё. Концертов не было у него, ни у кого сейчас нет, — отметил критик.

Сергей Зверев баллотируется в депутаты Госдумы от партии «Зелёные» в Бурятии. Параллельно шоумен выдвинул свою кандидатуру в Заксобрание Красноярского края.

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