Джиган пытается вернуться в семью с помощью детей

Джиган каждый день фотографируется со своими детьми, показывая, как сильно любит свою семью. Возможно, рэпер таким способом пытается вернуть семью, однако, его жена полна решимости расстаться.
Снимки музыканта с детьми появляются на его страничке каждый день.
Счастливые дочери улыбаются рядом с отцом, на руках он держит маленького сына. Есть на странице рэпера и фото с каждым ребёнком в отдельности. Счастливый отец поднимает долгожданного сына, играет с дочками, носит на плечах младшую дочь.
Реакция его супруги Оксаны Самойловой на эти снимки пока неизвестна.
Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Оксана Самойлова сдержала своё слово и всё-таки подала на развод с рэпером Джиганом. Певец всеми силами пытается удержать супругу от этого шага и в качестве извинений публикует фотографии с ней в Instagram.
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