Джиган пытается вернуться в семью с помощью детей

https://static.news.ru/photo/f151465e-9019-11ea-9b06-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган каждый день фотографируется со своими детьми, показывая, как сильно любит свою семью. Возможно, рэпер таким способом пытается вернуть семью, однако, его жена полна решимости расстаться.

Снимки музыканта с детьми появляются на его страничке каждый день.

Счастливые дочери улыбаются рядом с отцом, на руках он держит маленького сына. Есть на странице рэпера и фото с каждым ребёнком в отдельности. Счастливый отец поднимает долгожданного сына, играет с дочками, носит на плечах младшую дочь.

Реакция его супруги Оксаны Самойловой на эти снимки пока неизвестна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Оксана Самойлова сдержала своё слово и всё-таки подала на развод с рэпером Джиганом. Певец всеми силами пытается удержать супругу от этого шага и в качестве извинений публикует фотографии с ней в Instagram.