Муцениеце собралась «ныть» из-за Прилучного 10 лет

Российская актриса Агата Муцениеце во время беседы с подписчиками в социальной сети Instagram призналась, что будет «ныть» из-за развода с артистом Павлом Прилучным «ещё лет 10», и она больше не пытается это скрывать и изображать счастливую сильную женщину. Девушка добавила, что принимает произошедшее и готова к тому, что ещё долго будет отходить от расставания.

Не нужно пытаться себя обмануть, что «я классная, у меня всё круто», нет, нужно принять и проживать эту печаль, которая до сих пор живёт в моей душе <...>. Я пыталась себя как-то лечить изнутри, но моё сердце, моя душа до сих пор ранены. Это ведь тоже прекрасно! Так что не знаю, может, ещё лет 10 буду ныть, — отметила Муцениеце.

Актриса удивилась способности голливудских звёзд быстро начинать новые отношения после расставаний с партнёрами и отметила, что не разделяет подобную позицию.

Они развелись, месяц прошёл, и... вернулись к бывшим. Потом опять расстались, поменялись, и вот уже снова новая пара... Я не понимаю, ребята, этого, — резюмировала Муцениеце.

Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.

Причиной распавшегося брака поклонники сочли слишком тесное общение Прилучного с актрисой Мирославой Карпович, с которой он познакомился во время репетиции спектакля. Та обвинения отвергала, однако некоторое время спустя у них действительно завязались отношения.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце впервые после развода появились на публике вместе. Они посетили частную школу, где учится их сын — восьмилетний Тимофей. Дочь именитой пары — пятилетняя Мия — ходит в детский сад при этом же учебном заведении.