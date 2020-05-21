Друг Шаляпина рассказал о романе певца со Светланой Светличной

https://static.news.ru/photo/99f2fed4-9bea-11ea-af78-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Друг Прохора Шаляпина Виктор Панкратьев поведал неожиданную правду о тайном романе певца и звезды советского кино Светланы Светличной. Артисты якобы встречались 10 лет назад, когда Прохору было едва за 20.

Светличной на тот момент было 70 лет, но полувековая разница не помешала закрутиться бурному роману, говорит фотограф.

Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму, — цитирует приятеля артиста KP.RU.

Светличная буквально расцвела во время этих отношений, стала носить мини и делать красивый макияж. А вот почему их пути разошлись, Панкратьев сказать не может, хотя считает, что артисты были очень красивой парой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Прохор Шаляпин обманывает своих поклонниц. На самом деле он до сих пор встречается с 64-летней Ларисой Копенкиной. Такое заявление сделала бывшая девушка звезды Татьяна Гудзева.