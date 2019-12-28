https://static.news.ru/photo/58d324fa-2a5d-11ea-a556-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Друг юмориста Евгения Петросяна Георгий Териков подтвердил информацию о том, что 74-летний сатирик женился на 30-летней Татьяне Брухуновой.

Я узнал об их свадьбе по телевидению. Был в это время в Кисловодске. Тут же позвонил ему. Он сказал: «Да. Можешь меня поздравить». Я не удивился этому. Я знал всех его жён. Это не последняя жена, всё у него ещё впереди. Он в 74 года женился, а я в 79. Так что всё нормально, — заявил Териков в студии программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ.

По словам друга Петросяна, Брухунова приятная девушка и очень любит Евгения. Татьяна была редактором книжки Петросяна, которая вышла в 2010 году. А потом она стала директором театра.

Как ранее писал NEWS.ru, Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам о гастрономических планах на новогоднюю ночь. По её словам, она придерживается строгой диеты.