Друг юмориста Евгения Петросяна Георгий Териков подтвердил информацию о том, что 74-летний сатирик женился на 30-летней Татьяне Брухуновой.
Я узнал об их свадьбе по телевидению. Был в это время в Кисловодске. Тут же позвонил ему. Он сказал: «Да. Можешь меня поздравить». Я не удивился этому. Я знал всех его жён. Это не последняя жена, всё у него ещё впереди. Он в 74 года женился, а я в 79. Так что всё нормально, — заявил Териков в студии программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ.
По словам друга Петросяна, Брухунова приятная девушка и очень любит Евгения. Татьяна была редактором книжки Петросяна, которая вышла в 2010 году. А потом она стала директором театра.
Как ранее писал NEWS.ru, Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам о гастрономических планах на новогоднюю ночь. По её словам, она придерживается строгой диеты.
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