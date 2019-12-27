https://static.news.ru/photo/061be100-28b6-11ea-9b26-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна рассказала своим подписчикам о гастрономических планах на новогоднюю ночь.

По словам Татьяны Брухуновой, она придерживается строгой диеты.

31-го декабря ужинаю в привычные 19:00, а после боя курантов «закидываюсь» разными вкусняшками вроде мандаринов и шоколада! — поделилась девушка.

Подписчики Брухуновой восхитились её стойкостью и силой воли.

Как ранее писал NEWS.ru, Петросян отреагировал на слухи о женитьбе на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Он прервал молчание и ответил хейтерам, которые набросились на него с вопросами в Instagram.