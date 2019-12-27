Молодая жена юмориста Евгения Петросяна рассказала своим подписчикам о гастрономических планах на новогоднюю ночь.
По словам Татьяны Брухуновой, она придерживается строгой диеты.
31-го декабря ужинаю в привычные 19:00, а после боя курантов «закидываюсь» разными вкусняшками вроде мандаринов и шоколада! — поделилась девушка.
Подписчики Брухуновой восхитились её стойкостью и силой воли.
Как ранее писал NEWS.ru, Петросян отреагировал на слухи о женитьбе на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Он прервал молчание и ответил хейтерам, которые набросились на него с вопросами в Instagram.
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