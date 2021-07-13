Друг экс-супруга Пугачёвой высказался о его смерти

Российский музыкант Александр Левшин — друг режиссёра и экс-супруга певицы Аллы Пугачёвой — Александра Стефановича, высказался по поводу его смерти на своей странице в социальной сети Facebook.

Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза (коронавирус. — NEWS.ru)... И когда сделают лекарство от чумы наших дней?, — написал Левшин.

Стефанович был мужем Пугачёвой с 1977 по 1981 год. С 1970 года он работал режиссёром на киностудии «Мосфильм». Экс-супруг Примадонны писал сценарии для фильмов, в частности сценарий к фильму «Пена» по пьесе Сергея Михалкова. Он работал над такими картинами, как «Начни сначала», «Душа», «Осенний блюз» и другие.

О смерти Стефановича от коронавируса стало известно 13 июля. В клинику Стефанович был доставлен на минувшей неделе. У него было диагностировано состояние средней степени тяжести и 50% поражения лёгких. За его жизнь боролись медики больницы имени Бахрушиных.

Ранее СМИ припомнили интервью Аллы Пугачёвой, в которых она рассказывала о жизни с режиссёром Александром Стефановичем. По словам певицы, муж откровенно над ней издевался, поэтому она смогла прожить с ним всего три года.