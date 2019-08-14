Артур Согомонян, друг народного артиста Советского Союза Армена Джигарханяна, заявил, что актёр не испытывает серьёзных проблем со здоровьем.
По его словам, информация о реанимации неверна. Джигарханян был госпитализирован на плановую профилактику, передаёт
Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет, — подчеркнул он.
Заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко в разговоре с журналистами
Ранее News.ru писал, что Джигарханян попал в реанимацию из-за обострения давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. По данным СМИ, сейчас легендарный артист находится в одной из московских больниц под наблюдением врачей.