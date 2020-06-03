Дочь Успенской назвала мать готовой на всё ради денег

https://static.news.ru/photo/ca78d324-a5a1-11ea-9efe-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

Дочь певицы Любови Успенской выступила с очередными обвинениями в отношении своей матери. В этот раз девушка опубликовала в соцсетях заявление, что «быдло правит бал», а звёзды шоу-бизнеса танцуют для него. И её мать не исключение.

Как написала Татьяна Плаксина в Instagram, звёзды готовы на всё ради денег, даже на предательство собственных детей, которые не хотят идти по стопам родителей.

Вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги быдла и их аплодисменты. Вы украли жизни своих детей! И поэтому мы умираем! Мы лучше умрём, чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама, ты одна из вершин, ты же королева, ты нажилась на деградации! — цитирует её Life.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Любовь Успенская нашла новый способ, который позволяет ей иметь стабильный доход во время карантина. Звезда записывает видеопоздравления. Видеозвонок в день рождения и заранее записанное видеопоздравление обойдутся в 30 тысяч рублей. Королева шансона может общаться с именинником до 15 минут.