Шоу-бизнес

Дочь Успенской назвала мать готовой на всё ради денег

16:47, 03 июня 2020 92
Татьяна Плаксина Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

Дочь певицы Любови Успенской выступила с очередными обвинениями в отношении своей матери. В этот раз девушка опубликовала в соцсетях заявление, что «быдло правит бал», а звёзды шоу-бизнеса танцуют для него. И её мать не исключение.

Как написала Татьяна Плаксина в Instagram, звёзды готовы на всё ради денег, даже на предательство собственных детей, которые не хотят идти по стопам родителей.

Вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги быдла и их аплодисменты. Вы украли жизни своих детей! И поэтому мы умираем! Мы лучше умрём, чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама, ты одна из вершин, ты же королева, ты нажилась на деградации!цитирует её Life.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Любовь Успенская нашла новый способ, который позволяет ей иметь стабильный доход во время карантина. Звезда записывает видеопоздравления. Видеозвонок в день рождения и заранее записанное видеопоздравление обойдутся в 30 тысяч рублей. Королева шансона может общаться с именинником до 15 минут.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях