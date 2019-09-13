https://static.news.ru/photo/20af4534-d5b4-11e9-b52c-fa163e074e61_660.jpg Певица Алсу Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова запишет новую песню после того, как её раскритиковали за перепевку зарубежных хитов. Об этом начинающая певица рассказала в одной из своих последних публикаций в Instagram.

Микелла написал, что она вернулась в студию.

Скоро поделюсь с вами классной музыкой, — сообщила начинающая звезда.

Она опубликовала снимок из студии, где её предстоит работать, и представила фото с украинским продюсером и певцом Дмитрием Климашенко.

Возможно, поводом к этому стала критика в том, что юная певица лишь перепевает хиты Билли Айлиш или Леди Гага и Брэдли Купера, потому что, как пишут подписчики, «ничего своего» у начинающей артистки нет.

Ранее News.ru сообщал, что финалист шоу «Голос. Дети» Ержан Максим пока не намерен продолжать сотрудничество с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой. Об этом рассказала мама юного артиста Гульмира Алибек.