Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова запишет новую песню после того, как её раскритиковали за перепевку зарубежных хитов. Об этом начинающая певица рассказала в одной из своих последних публикаций в Instagram.
Микелла написал, что она вернулась в студию.
Скоро поделюсь с вами классной музыкой, — сообщила начинающая звезда.
Она опубликовала снимок из студии, где её предстоит работать, и представила фото с украинским продюсером и певцом Дмитрием Климашенко.
Возможно, поводом к этому стала критика в том, что юная певица лишь перепевает хиты Билли Айлиш или Леди Гага и Брэдли Купера, потому что, как пишут подписчики, «ничего своего» у начинающей артистки нет.
Ранее News.ru сообщал, что финалист шоу «Голос. Дети» Ержан Максим пока не намерен продолжать сотрудничество с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой. Об этом рассказала мама юного артиста Гульмира Алибек.