https://static.news.ru/photo/b97e8d08-4245-11ea-b0b6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Маликов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Маликов, который 29 января принимает поздравления с 50-летним юбилеем, опубликовал фото 30-летней давности. Певец сделал коллаж с собой сегодняшним и таким, каким был в 20 лет.

Поклонники немедленно отреагировали на снимок словами, что Маликов «ничуть не изменился».

Певца уже поздравили с днём рождения Анита Цой, Оскар Кучера, Наталья Подольская и другие. Коллеги не только написали пожелания здоровья и долголетия, но и отметили, что Дима Маликов олицетворяет собой целое поколение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский музыкант Дмитрий Маликов хотел бы поработать с режиссёром Андреем Звягинцевым в качестве актёра. По словам артиста, он мог бы также написать музыку к фильму, однако к такому, где ей «было отдано приличное место, чтобы это не просто был сопровождающий кадр фон, как сейчас».