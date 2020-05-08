Дмитрий Маликов с дочкой нарушили карантин ради вечеринки с Собчак

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Виктория Боня объявила о намерении вернуться в Монако из Лондона из-за не подошедшего ей климата. От него, признаётся экс-участница «Дома-2», на неё и её дочь Анджелину «находит тоска».

Однако, о своём пребывании в Великобритании Боня не жалеет и воспринимает это как поучительную поездку о жизни в другой стране. Мы так и не смогли адаптироваться к Лондону. Анджелине там...