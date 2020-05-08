Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов с дочкой нарушили карантин ради вечеринки с Собчак

07:41, 10 мая 2020 45
Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дима Маликов и его дочь Стефания 9 мая провели на вечеринке с Собчак, Богомоловым и дизайнером Яной Расковаловой. С собой звёздные гости не побоялись взять детей.

Гости пробовали изысканные блюда и даже организовали небольшой концерт. Подробности со звёздной вечеринки опубликовала Стефания Маликова, которая вместе с отцом исполнила стихи и песни о войне.

@steshamalikova

Праздник позже прокомментировала Ксения Собчак.

@xenia_sobchak

Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам, — написала она в личном блоге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец и музыкант Дмитрий Маликов рассказал, что его дочка Стефания стала уже совсем взрослой. У неё даже появился молодой человек.

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