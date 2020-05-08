Дмитрий Маликов с дочкой нарушили карантин ради вечеринки с Собчак

Дима Маликов и его дочь Стефания 9 мая провели на вечеринке с Собчак, Богомоловым и дизайнером Яной Расковаловой. С собой звёздные гости не побоялись взять детей.
Гости пробовали изысканные блюда и даже организовали небольшой концерт. Подробности со звёздной вечеринки опубликовала Стефания Маликова, которая вместе с отцом исполнила стихи и песни о войне.
Праздник позже прокомментировала Ксения Собчак.
Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам, — написала она в личном блоге.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певец и музыкант Дмитрий Маликов рассказал, что его дочка Стефания стала уже совсем взрослой. У неё даже появился молодой человек.
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