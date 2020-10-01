Дмитрий Губерниев: «Пандемия сильно ударила по доходам»

https://static.news.ru/photo/b2931604-0404-11eb-9cfa-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что пандемия коронавируса сильно ударила по его бюджету.

Пандемия сильно ударила по доходам. Я же не могу жить в отрыве от страны. Пострадала работа — мы вместе со спортсменами не поехали на Олимпиаду. Да и сейчас под большим вопросом зимний сезон. Конечно, ощущения не самые радостные, — отметил журналист в интервью «Вечерней Москве».

Губерниеву даже пришлось отменить свой отдых. Он планировал отдохнуть во время «бархатного сезона» в Крыму, но не получилось. Сейчас у него постоянно «идут эфиры».

Сегодня прежде чем ехать отдыхать надо десять раз подумать, нужно это или нет, — подытожил телеведущий.

Ранее на то, что пандемия сильно ударила по карману, жаловались другие звёзды российского шоу-бизнеса. Например, Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход. Пандемия также ударила по лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталье Сенчуковой. Они тоже лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Многие звёзды при этом решили проводить свои концерты в Интернете, чтобы хоть как-то зарабатывать.

Как писал NEWS.ru, танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, журналистка, с которой он разговаривал, вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс его высказывание.