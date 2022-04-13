Для меня они одинаковые: Лоза отреагировал на новость о закрытии «ВИА Гры»

Музыкант Юрий Лоза, комментируя возможное закрытие группы «ВИА Гра», предположил, что продюсер Константин Меладзе мог устать от бренда, поэтому и принял решение о закрытии музыкального коллектива. Любой проект на телевидении становится старым через три года, а на эстраде — спустя 10 лет, потому что пропадает новизна, считает собеседник. При этом Меладзе пока официально не подтвердил информацию о закрытии группы, несмотря на информацию в СМИ. Некоторые издания отмечают, что продюсер мог закрыть только юридическое лицо, которое носит название группы.

Сами посудите: первый состав «ВИА Гры» — это был выстрел, шок. Последний состав группы — вы знаете их песни? — Нет. Вроде он (Константин Меладзе. — NEWS.ru) набирал там по конкурсам супермоделей, которые ещё поют к тому же, одели их, обули, а результат-то нулевой. Чего ему держаться за этот бренд? Меладзе — человек деятельный, что-нибудь придумает опять, — сказал Лоза в разговоре с NEWS.ru.

По его мнению, в группе «ВИА Гра» состояли «девочки», песни для которых писал Меладзе. В связи с этим музыканту тяжело оценить творчество коллектива, но он отметил, что Меладзе является хорошим автором.

Основная масса его песен вся выстрелила. Оценивать можно Меладзе, а то, что он одну девочку поменял на другую, я, например, разницы не вижу. Для меня они все всегда были абсолютно одинаковыми. Это же абсолютно студийный проект с точки зрения музыки. Я вообще не представляю, живьём кто-то из них поёт или нет. Всё, что они поют, исполняют под фонограмму. Я живых исполнений правда не слышал... Это калейдоскоп такой, конвейер. Поэтому говорить о них как об отдельных личностях нельзя, — подытожил Лоза.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, единственным владельцем компании является Константин Меладзе. У компании-владельца группы сменилось юридическое лицо.

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