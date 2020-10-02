Директор Моисеева опроверг ухудшение состояния артиста

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66-летний артист Борис Моисеев чувствует себя прекрасно, находится в хорошем настроении, смотрит телепередачи и в курсе всего происходящего. Об этом заявил арт-директор певца Сергей Горох.

Мужчина опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Моисеев якобы обездвижен и «совсем плох». Горох подчеркнул, что певица Алёна Кравец, заявившая, что артист не может встать с кровати, не связывалась с певцом и не была у него в гостях.

Арт-директор Моисеева также прокомментировал заявления некой Татьяны Пуховой, которая сообщила, что после перенесённого инсульта Моисеев всеми забыт и остро нуждается деньгах. Горох подчеркнул, что сам артист никогда не слышал про Пухову. Он живёт полноценной жизнью, встречается с друзьями и гуляет. С деньгами у него также нет никаких проблем. Директор певца в беседе с Пятым каналом рассказал , что Моисеев попросил не превращать его в Бари Алибасова.

Певец перенёс инсульт 20 декабря 2010 года. Одна часть тела у него была парализована, врачи даже были вынуждены ввести его в кому и подключить к аппарату ИВЛ. В феврале 2011 года Моисеев был выписан из больницы. Артист так и не смог до конца восстановиться после недуга: у него затруднена речь, а также работают не все мышцы лица. Весной 2015 года Моисеев был вынужден прекратить гастрольную деятельность из-за ухудшения состояния.

NEWS.ru писал, что юмористка Елена Воробей 20 сентября опровергла проблемы со здоровьем у Моисеева. Она подчеркнула, что информация об этом является бредом и у артиста всё нормально.