Сергей Горох, директор заслуженного артиста России Бориса Моисеева, заявил, что певца очень расстраивают слухи о его якобы нищете и смерти. Эту информацию, регулярно появляющуюся в СМИ, Горох назвал «непроверенной дрянью». В беседе с NEWS.ru директор Бориса Моисеева рассказал правду о жизни артиста на пенсии, его настроении и поддержке Аллы Пугачёвой.

Борис Михайлович живёт обычной жизнью заслуженного пенсионера России, как он себя называет. Живёт в гармонии с собой, выступлений не планирует. Чувствует он себя нормально. Я навещаю его каждый день, через день у него работает горничная, которая убирает, стирает, готовит еду. Один раз в неделю приходит медсестра, просто контролирующая приём им лекарств, — рассказал Сергей Горох.

Директор отметил позитивный настрой артиста, который восстанавливается после перенесённых инсультов, и подчеркнул, что за последние полтора года ни разу не видел Бориса Моисеева угрюмым или переживающим.

По словам Сергея Гороха, коллеги Моисеева находятся с ним на связи. Так, недавно Алла Пугачёва передала Борису 20 котлет, которые он очень любит, фрукты и деньги.

Хотя он всегда отказывается от денег, говорит, что ему хватает, — добавил директор Моисеева.

Он признал, что единственным фактором, который негативно влияет на настроение артиста, являются периодически возникающие в СМИ слухи о смерти и нищете исполнителя.

Эта непроверенная дрянь очень расстраивает его. То он умер, то продаёт недвижимость, то ему нечего есть. Глупость! — заключил Сергей Горох.

Ранее Сергей Горох раскрыл размер пенсии Бориса Моисеева. Представитель отметил, что артист получает пенсию в размере 85 тысяч рублей. А вместе с авторскими отчислениями месячный доход Моисеева составляет 150–170 тысяч рублей.