Дибров назвал справедливым размер своей пенсии

Ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров рассказал, какую пенсию получает от государства. По его словам, в месяц ему приходит 33 тысячи рублей.
Такое признание он
Ведь у меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже, — пояснил Дибров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у работников правительства размер выплат зависит не только от оклада, но и от срока пребывания в должности. Например, при работе премьер-министром от года до трёх лет положено 55% от средней зарплаты. Если больше трёх лет — 75%. В последнем случае пенсия премьера может составлять 465 тысяч рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен