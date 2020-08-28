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Дибров назвал справедливым размер своей пенсии

05:01, 30 августа 2020
Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров рассказал, какую пенсию получает от государства. По его словам, в месяц ему приходит 33 тысячи рублей.

Такое признание он сделал в эфире программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ. По мнению члена академии Российского телевидения, данный размер пенсии является справедливым.

Ведь у меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже, — пояснил Дибров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у работников правительства размер выплат зависит не только от оклада, но и от срока пребывания в должности. Например, при работе премьер-министром от года до трёх лет положено 55% от средней зарплаты. Если больше трёх лет — 75%. В последнем случае пенсия премьера может составлять 465 тысяч рублей.

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