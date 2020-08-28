Дибров назвал справедливым размер своей пенсии

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал в соцсетях, как много подарков им с невестой подарили на свадьбу. Квартира молодого человека буквально усеяна цветами и яркими коробками.

Что именно находится в коробках, молодой человек и сам пока не знает, но выразил надежду, что успеет открыть их все до выходных. Вчера у нас прошла фантастически душевная свадьба, —...