Диана Арбенина рассказала, как переболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c00fa964-7524-11eb-bef3-96000091f725_660.jpg Диана Арбенина Фото: _diana_arbenina/instagam.com

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина переболела в декабре коронавирусной инфекцией. Как рассказала артистка, болезнь у неё протекала без типичных симптомов. У неё не было повышенной температуры и потери обоняния.

По словам Арбениной, во время болезни она чувствовала только сильную слабость, которую связала с усталостью.

В декабре появились жутчайшие головные боли, которые держались около двух недель и не снимались ничем. Я сдала кровь и узнала, что у меня есть антитела к коронавирусу. Думаю, многие люди вот так переносят эту болезнь, — цитирует певицу РЕН ТВ.

Она отметила, что среди своих знакомых она единственная, кто так легко перенёс COVID-19.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о последствиях перенесённого коронавируса. Знаменитость заразился британским штаммом во время нахождения в Дубае. После госпитализации в частную клинику состояние супруга певицы Валерии ухудшилось. Если изначально площадь поражения лёгких составляла 20%, то впоследствии она увеличилась до 60%.

По прогнозам медиков, процесс полного восстановления после болезни может занять до нескольких месяцев. На текущий день продюсер регулярно занимается дыхательной гимнастикой и принимает лекарства. Он отметил, что ему всё ещё тяжело подниматься на второй этаж, однако он уже понемногу встречается с людьми, которые либо переболели коронавирусом, либо сделали прививку, писал NEWS.ru.