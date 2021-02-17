https://static.news.ru/photo/99723360-7139-11eb-81af-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о последствиях перенесённого коронавируса. Знаменитость заразился британским штаммом во время нахождения в Дубае.

После госпитализации в частную клинику состояние супруга певицы Валерии ухудшилось. Если изначально площадь поражения лёгких составляла 20%, то впоследствии она увеличилась до 60%.

Некоторым отдельным людям, знаю, не терпелось скорее выразить соболезнования Валерии, но не дождутся <...>. В какие-то моменты я не надеялся вернуться домой, было очень плохо, — рассказал продюсер, отметив, что за время нахождения в больнице переосмыслил для себя многие вещи. По его словам, он практически прошёл через ад.

По прогнозам медиков, процесс полного восстановления после болезни может занять до нескольких месяцев. На текущий день продюсер регулярно занимается дыхательной гимнастикой и принимает лекарства. Он отметил, что ему всё ещё тяжело подниматься на второй этаж, однако он уже понемногу встречается с людьми, которые либо переболели коронавирусом, либо сделали прививку.

Знаменитость признался, что самым страшным для него было отсутствие возможности дышать самостоятельно. Медики даже хотели подключить его к ИВЛ и ввести в искусственную кому, чтобы дать возможность организму отдохнуть от нагрузки.

Я не мог пошевелиться, был полностью обездвижен. <...> Был цитокиновый шторм, капали «Актемру». Потом кололи дважды в день одни препараты, вливали через капельницы другие, плюс антибиотики, плазма — это помогло. Давали по 15 литров кислорода в день, — вспоминает Пригожин.

Он добавил, что когда его состояние улучшилось, врачи предписали ему самостоятельно дышать, что было сложно. По признанию медиаперсоны, к кислородным баллонам вырабатывается привычка, а сами по себе они очень вредные, так как после них лёгкие «становятся похожи на требуху».

Продюсер выразил большую благодарность дубайским и российским врачам. Он также отметил, что жалеет, что вовремя не привился от коронавируса. Теперь же он призывает к этому не только своих близких, но и поклонников, передаёт StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Филипп Киркоров прокомментировал опубликованные в социальной сети фотографии продюсера Иосифа Пригожина в больничной рубашке на кресле-каталке и с кислородными трубками в носу. Артист отметил, что супруг певицы Валерии из-за коронавируса был на волосок от смерти.