«Деньги клал в карман»: звезду шоу «Голос. 60+» обвинили в мошенничестве

Композитор Лусик Арутюнян заподозрила своего бывшего бизнес-партнёра, звезду шоу «Голос 60+» из команды Гарика Сукачёва Стефано Войса (Stefano Voice), в мошенничестве. Два года назад Войс и Арутюнян создали совместный музыкальный проект «Спой со Стефано». По словам Арутюнян, спустя год выяснилось, что Войс якобы обманывал её и участников, не выполняя своих обязательств и присваивая деньги. NEWS.ru связался с самим Стефано Войсом, который опроверг обвинения в свой адрес, назвав их причиной женскую обиду.

«Брал двойную цену и не выполнял обязательства»

Лусик Арутюнян рассказала NEWS.ru, что начала писать песни в 2017 году, сотрудничая с профессиональными аранжировщиками, поэтами и исполнителями. Песни на музыку композитора звучат на радио «Новая волна» и других в России, Армении и Италии, где Арутюнян прожила несколько лет. Певца Стефано Войса композитор увидела по телевизору в шоу «Голос. 60+». По словам Арутюнян, её внимание привлекли вокальные данные исполнителя, после чего она решила написать песню для Стефано Войса и познакомиться с ним лично. Композитор связалась с певцом в соцсетях и предложила сотрудничество.

Мы очень мило общались в Интернете, созванивались с самим Стефано и его супругой Ириной, она очень хвалила мои песни, — рассказала NEWS.ru Лусик Арутюнян.

В 2019 году композитор придумала музыкальный проект «Спой со Стефано». Любой желающий мог записать дуэтную песню со Стефано Войсом, заплатив за это 2,5 тысячи рублей. Дуэтную песню композитор Арутюнян отдавала в эфир популярного интернет-радио. Лусик Арутюнян отметила, что за небольшие деньги начинающие исполнители имели возможность исполнить свою мечту — спеть на итальянском в дуэте со звездой шоу Первого канала «Голос. 60+». Две тысячи рублей, уточнила композитор, они со Стефано Войсом делили пополам, оставшиеся 500 рублей уходили на представительские расходы.

Партнёрские отношения дали трещину в тот момент, когда Лусик Арутюнян узнала о том, что певец якобы «мухлюет» за её спиной.

Выяснилось, что с некоторых участников Стефано брал двойную цену и эти деньги клал себе в карман. А я получала лишь тысячу. Дело совсем не в деньгах, а в договорённостях — я не терплю обмана. С некоторых участников он деньги брал, а дуэт так и не записал. Когда я об этом узнала, возвращала людям уплаченные ими деньги из собственного кармана. Ведь речь шла и о моей репутации тоже, — объяснила композитор.

Участницы проекта «Спой по Стефано» Светлана Ачадовская и Мила Каминская в беседе с NEWS.ru подтвердили слова композитора. Они рассказали, что отправили деньги на банковскую карту Стефано Войса, однако запись дуэтов по неизвестным им причинам так и не состоялась. По подсчётам Лусик Арутюнян, обманутых примерно семь человек.

Лусик вернула мне деньги, которые я заплатила. Позже она призналась, что возвращала всю сумму из собственных сбережений, так как Стефано отказался возвращать свою часть, — отметила Светлана Ачадовская.

Светлана, по её словам, пыталась получить объяснения от самого Войса, написав ему в месседжере. Однако он не ответил. Ачадовская сочла отсутствие ответа признанием вины. Учитывая малозначительность суммы, пострадавшие не планируют обращаться в правоохранительные органы и писать заявление против исполнителя. Однако считают своей обязанностью предостеречь других о возможном обмане со стороны Стефано Войса.

Стефано Войс stefanovoice/instagram.com

«Пусть обращаются в суд»

В беседе с NEWS.ru Стефано Войс подтвердил своё знакомство с Лусик Арутюнян и совместную работу над проектом «Спой со Стефано». Звезда шоу «Голос. 60+» признал, что запись некоторых запланированных дуэтов сорвалась «из-за пандемии». Певец опроверг слова композитора в том, что брал с участников больше положенной суммы. По словам Стефано Войса, проектом «Спой со Стефано» он занимался «совершенно не ради денег».

Давайте вместе считать. В проекте «Спой со Стефано» было записано примерно 15-16 дуэтов. То есть 15-16 участников. С каждого из них я получил одну тысячу рублей. А чтобы записать одну песню, мне нужно доехать до студии через всю Москву, записать там песню, заплатить за аренду студии. Я терял гораздо больше времени и денег, чем получал. Не бросал проект лишь потому, что дуэтный проект — имиджевый для артиста, — подчеркнул Стефано Войс.

Певец заявил, что не понимает сути претензий к нему. По его словам, в начале сотрудничества Лусик Арутюнян была ему «очень благодарна». И когда он перевёл на её банковскую карту тысячу рублей от первого участника, «она благодарила со слезами, так как очень бедно живёт». Как рассказал Стефано Войс, композитор жаловалась ему, что «иногда ей даже не на что купить еду».

Звезда шоу «Голос. 60+» предположил, что Арутюнян была влюблена в него и обиделась, что он не ответил на её чувства.

Вполне возможно, что Лусик была влюблена в меня. В самом начале нашей совместной работы над проектом «Спой со Стефано» она написала очень проникновенную и лирическую песню, призналась, что эта песня посвящена мне. Теперь Лусик звонит моей жене, говорит ей: мол, ты знаешь, что живёшь с мошенником? Жена-то моя при чём? — выразил недоумение исполнитель.

Стефано Войс посоветовал Лусик Арутюнян и всем, кто имеет к нему претензии и считает обманщиком, обращаться в суд. Артист признался, что не понимает, каким ещё способом может доказать свою честность.