Лещенко: проект «Голос 60+» покинула самая зажигательная участница

https://static.news.ru/photo/efe8b986-0068-11eb-9a85-fa163e074e61_660.jpg Алла Пономарёва Фото: Скриншот/1tv.ru

Певец Лев Лещенко попрощался с одной из самых «зажигательных» участниц шоу «Голос 60+» Аллой Пономарёвой, которая входила в его команду.

Это произошло на этапе «Нокауты», в рамках которого 74-летняя артистка исполнила песню «Куда бежишь, тропинка милая».

Алла Николаевна — это особый случай, ребята, потому что она настолько даровитый человек и яркий человек, что она своим творчеством зажигала, по-моему, весь наш «Голос», — отметил Лещенко в эфире Первого канала.

Однако место в финале исполнительнице не предоставил. Сама Пономарёва поблагодарила наставников и участников шоу, отметив, что оно стало для неё подарком накануне 75-летия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 91-летнюю участницу «Голоса 60+» шокировало решение Тамары Гвердцители. Дина Юдина прокомментировала выбор знаменитой певицы, которая решила оставить её в своей команде. По словам Юдиной, она совершенно не ожидала такого исхода и уже готовилась к уходу. В рамках этапа «Нокауты» она исполнила песню «Осенние листья».