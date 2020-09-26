91-летнюю участницу «Голоса 60+» шокировало решение Тамары Гвердцители

https://static.news.ru/photo/93d9fe5e-ffda-11ea-90cc-fa163e074e61_660.jpg Тамара Гвердцители Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участница вокального проекта «Голос 60+» Дина Юдина прокомментировала выбор Тамары Гвердцители, которая решила оставить её в своей команде. По словам певицы, она совершенно не ожидала такого исхода и уже готовилась к уходу.

Собиралась уходить, а, оказывается, меня оставили. Это совершенно для меня неожиданно, потому что такие голоса в нашей команде. <...> Замечательные мужики у меня в команде. И мне очень жаль, что кто-то из-за меня должен будет уйти, — призналась женщина в эфире Первого канала.

В рамках этапа «Нокауты» она исполнила песню «Осенние листья». Благодаря этой композиции Юдина стала финалисткой проекта. Удивительный голос покорил наставников. В частности, Елена Ваенга назвала певицу украшением проекта, а Лев Лещенко восхитился её чистым звучанием.

Если я буду в 91 год в такой форме, я даже готов выйти в таком платье, — добавил Нагиев.

Ранее музыкант Гарик Сукачёв заявил, что чувствует личную ответственность перед участниками третьего сезона шоу «Голос 60+», одним из наставников которого он стал. По его словам, людей старшего возраста нельзя переучивать. Поэтому здесь совсем другая методика работы, которая не похожа на ту, что применяется в традиционном «Голосе» и его детской версии, писал NEWS.ru.