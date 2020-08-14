«Детей учить легче»: Сукачёв рассказал об особенностях шоу «Голос 60+»

https://static.news.ru/photo/b200c642-de1f-11ea-9bde-fa163e074e61_660.jpg Гарик Сукачёв Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Музыкант Гарик Сукачёв заявил, что чувствует личную ответственность перед участниками третьего сезона шоу «Голос 60+», одним из наставников которого он стал. По его словам, людей старшего возраста нельзя переучивать. Поэтому здесь совсем другая методика работы, которая не похожа на ту, что применяется в традиционном «Голосе» и его детской версии.

Певец отметил, что задача наставника вокального проекта — подобрать для конкурсантов такие произведения, которые в полной мере смогут их раскрыть.

Довольно трудно объяснить, что со мной происходит во время съёмок. Слушаю и думаю: «А я-то могу этому человеку помочь? Могу ли я соответствовать ему как учитель?» Это очень большая ответственность. Детей учить легче, — цитирует Сукачёва РИА Новости.

По словам музыканта, когда человека «в годах», категорически нельзя ломать, следует искать в нём наиболее сильные стороны и развивать. Поэтому основная работа начнётся лишь тогда, когда соберётся вся команда, высказал мнение он.

Помимо Сукачёва наставниками третьего сезона шоу «Голос 60+» на Первом канале станут Лев Лещенко, Елена Ваенга и Тамара Гвердцители. Вести проект будет Дмитрий Нагиев.

Во время «слепых» прослушиваний они сформируют свои команды, в каждую из которых войдёт по четыре исполнителя. На этапе поединков определятся финалисты проекта. Заключительный выпуск пройдёт в прямом эфире, а победителя определит зрительское голосование.

В шоу примут участие исполнители из Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Красноярска, Краснодара, Калининграда, Владикавказа и других городов, а также из Туркменистана.

Ранее NEWS.ru писал, что самому молодому конкурсанту будет 60 лет, а самому старшему — 91 год.