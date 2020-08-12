Наставниками в «Голос 60+» выступят Лещенко, Ваенга, Сукачёв и Гвердцители

https://static.news.ru/photo/8ba8acba-dcb4-11ea-99e8-fa163e074e61_660.jpg Тамара Гвердцители Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый канал назвал имена наставников, которые примут участие в новом сезоне шоу «Голос 60+». Ими станут Елена Ваенга, Гарик Сукачёв, Лев Лещенко и Тамара Гвердцители.

Сейчас к первому этапу — слепым прослушиваниям — были допущены конкурсанты, прошедшие отбор. Самому молодому из них 60 лет, а самому старому — 91 год, сообщает ТАСС.

Красные кресла наставников третьего сезона вокального проекта «Голос 60+», съёмки которого начинаются в эти дни в Москве, займут Лев Лещенко и дебютирующие в шоу Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачёв, — говорится в сообщении.

Во время слепых прослушиваний наставники выберут себе по четыре исполнителя, которые сформируют их команду. Во время поединков будут определены финалисты, и финал пройдёт в прямом эфире.

С помощью зрительского голосования будет выбран победитель. Ведущим шоу выступит российский актёр Дмитрий Нагиев.

Как писал NEWS.ru, Первый канал проведёт прямую трансляцию шоу «Голос. Дети» с соблюдением строжайших мер контроля и медицинской профилактики в связи с пандемией коронавируса. Эфир пройдёт 17 апреля, в пятницу.