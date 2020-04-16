«Голос. Дети» выйдет с соблюдением ограничений, введённых из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b9759014-7fc0-11ea-b718-fa163e074e61_660.jpg Фото: voice1tv/instagram.com

Первый канал проведёт прямую трансляцию шоу «Голос. Дети» с соблюдением строжайших мер контроля и медицинской профилактики в связи с пандемией коронавируса. Эфир пройдёт 17 апреля, в пятницу.

В 21:30 мск состоится дополнительный этап, в котором примут участие девять вокалистов, успешно выступивших в «Поединках», но не прошедших этап «Песня навылет». Выступления пройдут в отсутствие зрителей в студии и с участием минимального числа людей, необходимых для обеспечения прямого эфира.

Студия, гримёрки и прочие помещения пройдут профессиональную дезинфекцию. Все участники съёмок сдают тест на коронавирус. При входе в студию будут проводиться индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты. Все, кроме тех, кто в кадре, будут в масках и перчатках, — заявил продюсер Юрий Аксюта.

В шоу примут участие София Бутаменок, София Фоменко и Кирилл Александров из команды Валерия Меладзе, Варвара Глухова, Артём Фокин и Таисия Скоморохова из команды Полины Гагариной, а также Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко и Иван Кургалин из команды Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста.

Как писал NEWS.ru, ученица шестого класса новосибирской гимназии Софья Туманова с четвёртой попытки попала на шоу «Голос. Дети». По словам мамы девочки, ребёнок трижды участвовал в кастинге на слепые прослушивания. Тогда ей было 7, 8 и 10 лет.