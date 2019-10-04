https://static.news.ru/photo/ef85337c-e6f9-11e9-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://www.instagram.com/1tv/

Леонид Сергиенко стал победителем второго сезона шоу «Голос. 60+» на Первом канале, которого поддержали 70,1% зрителей со всей России.

Второе место досталось Юрию Шиврину из команды Льва Лещенко.

В финальном выпуске телешоу, прошедшем в прямом эфире вечером 4 октября, телезрители сами определили победителя с помощью смс-голосования.

При этом после скандала на детском шоу «Голос» правила голосования были изменены. Так, звонки больше не принимаются, а поддержать участника можно только с помощью отправки коротких сообщений.

Только один раз на каждом из этапов, — пояснил ведущий Дмитрий Нагиев новые правила конкурса.

При этом зрителям должно приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить действие, после чего голос будет засчитан.

Ранее News.ru писал о том, что руководство первой кнопки приняло решение изменить систему голосования после скандала с результатами участников седьмого сезона шоу «Голос.Дети». Победу в нём одержала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Позднее эксперты компании Group IB выявили факт использования накруток голосов в пользу девочки. 16 мая вещатель аннулировал результаты зрительского голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети». 24 мая состоялся спецвыпуск, на котором победителями были объявлены все финалисты проекта.