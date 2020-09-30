Финал шоу «Голос 60+» покажут в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/7c57d872-03cd-11eb-a53a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/samlden

Финал конкурсного шоу «Голос 60+» пройдёт в прямом эфире на Первом канале 2 октября. Программа представляет собой состязание непрофессиональных певцов старшего поколения.

Трансляция начнётся в 21.30 мск. Доход, полученный в ходе зрительского голосования в пятницу, пойдёт на благотворительность, сообщили в пресс-службе телеканала.

В финал конкурса попали восемь человек. Самому молодому из них 60 лет, а самому старому — 91 год.

Наставники команд — Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачёв. Ведущий — Дмитрий Нагиев, — напомнили продюсеры.

Ранее в рамках шоу «Голос 60+» Лев Лещенко попрощался с одной из самых «зажигательных» участниц шоу Аллой Пономарёвой, которая входила в его команду. Это произошло на этапе «Нокауты», в рамках которого 74-летняя артистка исполнила песню «Куда бежишь, тропинка милая», писал NEWS.ru.