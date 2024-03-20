Дебош Кологривого в новосибирском ресторане попал на камеры «Абзац» опубликовал видео дебоша Кологривого в новосибирском ресторане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Издание «Абзац» опубликовало видео, на котором запечатлено, как актер Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Произошедшее засняли камеры наблюдения. На опубликованных кадрах видно, что артист неоднократно вступает в драки с посетителями и сотрудниками заведения.

Актера удается остановить от разгрома ресторана двум мужчинам. На кадрах также видно, как Кологривый скидывает вещи девушки-официанта со стола и снимает футболку, чтобы продолжить драку.

Ранее «Абзац» сообщил, что актер Никита Кологривый, ставший звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками. По информации издания, артист укусил за ногу официантку. Как рассказали изданию работники заведения, Кологривый был сильно пьян.

Агент артиста позднее подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ.