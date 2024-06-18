Бывший директор Киркорова объяснил, чем Галкин понравился Пугачевой Продюсер Дзюник объяснил, что Пугачева приблизила к себе Галкина от скуки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Известный продюсер, бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник поделился с NEWS.ru подробностями знакомства Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, оно состоялось, когда Примадонна жила в гостинице «Балчуг» и лечила голос. Дзюник отметил, что Пугачева скучала и поэтому приблизила к себе Галкина.

Однако, по мнению продюсера, юморист никогда перед ней не заискивал и не лебезил, взял, как оказалось, правильную ноту. По убеждению Дзюника, Пугачева это любила.

Скажем, приходят они на студию писать песню. Алла заявляет: «Я текст не выучила». Максим ей отвечает очень строго: «А какого хрена ты тогда пришла? Иди, учи текст». Я лично это наблюдал. Или, допустим, Галкин возмущался: «Долго будешь собираться? Я стою, жду». В общем, Пугачева начала водить с ним шашни, — отметил продюсер.

Леонид Дзюник припомнил, что был на гастролях с Филиппом Киркоровым в Киеве в 2003–2004 году. В Москву тогда приехала Уитни Хьюстон, она заселилась в «Балчуг» в тот момент, когда Пугачева и Галкин из гостиницы выезжали.

У Киркорова, помню, по скулам ходили желваки от переживаний. Но он держался и сказал: «Мне Алла говорила, что Максим приезжал, они добрые друзья», — уточнил продюсер.

Ранее Дзюник утверждал: артисты не дают комментариев о Максиме Галкине, поскольку боятся, что потом он их высмеет. Он добавил, что говорить хорошо о юмористе также не будут, потому что в шоу-бизнесе не существует дружбы и «впрягаться» за кого-то не принято.