Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце неожиданно объявила о разводе с Павлом Прилучным. О расставании с супругом после почти 10 лет брака она сообщила своим подписчикам в соцсети.

По словам артистки, она долгое время не прислушивалась к внутреннему голосу. Муцениеце также попросила журналистов оставить её в покое, она не собирается пиариться на случившемся, решение расстаться было принято «обоюдно,...