https://static.news.ru/photo/47c25466-5702-11ea-a247-fa163e074e61_660.jpgЛариса Копенкина и Прохор ШаляпинФото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Экс-супруга певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина обрадовалась его новым отношениям — роману с 40-летней предпринимательницей из Канады. Она похвалила 36-летнего бывшего мужа за то, что «больше не выбирает бабушкин возраст».
Копенкина не считает, что деньги новой спутницы Шаляпина привлекли певца.
Взять хотя бы наше знакомство: Прохор понятия не имел, кто я. Вообще, он никогда не делает сам первые шаги. А сделав, выбирает. Шаляпин много гастролирует, видно, пообщался с Таней и она его зацепила, — добавила Копенкина в комментарии StarHit.
Она пожелала Шаляпину вновь жениться.
Как писал NEWS.ru, спутницу певца называют владелицей сети юридических фирм в Канаде. Её состояние — около $35 миллионов.