Бузова вспомнила, как Киркоров на шоу «Маска» принял её за старушку

https://static.news.ru/photo/ed05a9ee-8bec-11eb-805d-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что довольна тем, как запутала жюри музыкального шоу «Маска», где выступала в образе Розовой Пантеры. По её словам, она получила немало невероятных эмоций от участия в проекте.

О том, что в очередном выпуске её всё-таки разоблачили, артистка, судя по всему, ничуть не сожалеет. Оказалось, что быть внутри ростовой куклы — занятие не из лёгких: дискомфорт, дезориентация в пространстве и застилающий глаза пот всячески мешали.

Впрочем, певица больше всего боялась выдать себя своими темпераментом и эмоциональностью. Она пообещала подписчикам в Instagram опубликовать все свои выступления, начав с самого первого номера, когда перепела хит Дженнифер Лопес Let’s get Loud.

Мне, в первую очередь, нужно было это всё «прибрать» и быть немного медленной. И мне сразу удалось запутать жюри, после этого номера Филипп Киркоров сказал, что там «какая-то старушка», — поделилась воспоминаниями Бузова.

«Маска» — музыкальное шоу на телеканале НТВ, которое является российской адаптацией международного формата Masked Singer. В программе участвуют певцы, актёры, спортсмены и другие известные личности, которые выступают на сцене в ростовых костюмах, сохраняющих их личность до момента выбывания из проекта.

В жюри второго сезона — Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и Александр Ревва.

В минувшее воскресенье, 21 марта, выяснилось, что под маской Розовой Пантеры скрывалась Ольга Бузова. Перед тем как она сняла маску, члены жюри попытались предположить, кто скрывается под ней. Среди претендентов были Аделина Сотникова, Алина Загитова, Яна Рудковская и Татьяна Навка.

При этом Бузова призналась , что едва не рассекретила себя, потому что постоянно хотела показать свой фирменный знак — сердечко, писал NEWS.ru.