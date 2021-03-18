Бузова сообщила о новом романе

https://static.news.ru/photo/ae81730a-87dd-11eb-86ca-96000091f725_660.jpg Фото: buzova86/instagram.com

Телеведущая и певица Ольга Бузова через полтора месяца после скандального расставания с рэпером Давидом Манукяном сообщила, что состоит в новых отношениях. Имя очередного возлюбленного она пока не раскрывает.

В эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ у певицы напрямую спросили , свободна ли она в данный момент. На это Бузова решительно заявила, что уже не одинока, но раскрывать детали нового романа отказалась.

Отношения Бузовой с Манукяном длились полтора года, но свадьба так и не состоялась. В результате они посвятили друг другу печальные песни: Бузова — композицию под названием «Грустный трек», а Манукян — «Ты обнулила». Позже поклонники певицы предположили, что у Бузовой появился новый бойфренд — футболист Артём Зуев.

Как писал NEWS.ru, ранее Ольга Бузова опубликовала в сторис провокационное фото из клиники. На снимке табличка «Кабинет гинеколога» и наклейка с малышом в розовом сердечке, а внизу символ сложенных рук, который обычно означает благодарность, однако его трактуют ещё и как ожидание чуда. Фолловеры тут же заподозрили, что 35-летняя звезда беременна от своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна.

Слухи о том, что Дава и Ольга скоро сойдутся, ходят уже давно. Это подтверждают и в артистической тусовке, и некоторые бывшие участники «Дома-2». Говорят, что пара воссоединится через пару месяцев. При этом Манукяна и Бузову не раз обвиняли в том, что их роман всего лишь PR-ход.