Бузова показала, как счастлива на отдыхе с Давой

https://static.news.ru/photo/bfbcf1dc-da6b-11ea-a7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram кадры своего романтического путешествия в Сочи, где она проводит время со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном и просто светится от счастья.

Ольга делится снимками с яхты, показывает подписчикам, как они с Давой парятся в бане и не устают говорить о любви друг к другу. Фанаты Бузовой в свою очередь восхищаются её подтянутой фигурой и множеством стильных купальников.

Накануне пара отметила годовщину отношений и обменялась дорогими подарками. Бузова подарила любимому часы Rolex и браслет Mercury, а Манукян порадовал телеведущую набором украшений от Cartier из коллекции Love.

Стоимость номера в отеле, где остановились 34-летняя бузова и 27-летний Манукян за сутки составляет порядка 80 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, в честь годовщины Манукян устроил в честь певицы праздничный салют.