Бузова побрила своего бойфренда Манукяна налысо

https://static.news.ru/photo/8f40aa46-7740-11ea-8674-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян и Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица Ольга Бузова побрила своего бойфренда, блогера Давида Манукяна, налысо. Звёздная пара решилась на этот шаг из-за спора в социальной сети.

Несколько недель назад Манукян пообещал своим подписчикам побриться налысо, если за 21 день не сможет сбросить вес со 105 кг до 85. Он тренировался, соблюдал диету и делал всё, что нужно, чтобы выиграть импровизированное пари.

Однако время прошло, и Манукян объявил на своей странице — он смог похудеть до 92 кг, следовательно, ему нужно побриться. Блогер запустил среди подписчиков голосование по этому поводу. Большинство из них заявили, что правила спора нужно выполнять.

Манукяна лишила волос его девушка — Ольга Бузова. Сбрив одну прядь, она испугалась, но Давид уговорил её завершить начатое.

Мужик сказал, мужик сделал, — подписал Манукян фото в Instagram, но котором он запечатлён с лысой головой.

Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Бузова выложила в своём Instagram фото с большим округлившимся животом, как будто находится на последних месяцах беременности.