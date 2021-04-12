Буланова рассказала, как узнала о романе бывшего мужа на стороне

https://static.news.ru/photo/27cd3022-9b7b-11eb-a3a8-96000091f725_660.jpg Татьяна Буланова Фото: buslya/instagram.com

Певица Татьяна Буланова в разговоре с журналистами рассказала, как узнала о том, что её бывший муж, футболист Владислав Радимов, ей изменяет.

По словам исполнительницы, однажды ей позвонил знакомый и призвал как можно скорее включить телевизор. Певица вняла совету и узнала из эфира, что спортсмен завёл любовницу на стороне. Как выяснилось, ещё одной женщиной Радимова была инструктор по фитнесу Ирина Яковлева.

В момент, когда программа была в эфире, спортсмен и певица ехали в машине. Следовательно, программу, в которой говорилось об измене, они смотрели вместе. Там говорилось, что инструктор является гражданской женой Радимова уже (на тот период времени) семь лет. Футболист эти сведения опровергал.

Она решила его уничтожить, — сказала Буланова в эфире телеканала НТВ.

Также певица рассказала, что её первый супруг никогда ей не изменял. С ним она прожила в браке 13 лет, а с Радимовым — 11.

Как писал NEWS.ru, ранее артистка призналась, что в начале своей карьеры успокаивала себя с помощью небольшого количества спиртного. Но позже она решила, что так можно спиться, стала работать над собой и дальше выходила на сцену абсолютно трезвой.