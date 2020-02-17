https://static.news.ru/photo/9ae9a8b0-5121-11ea-9484-fa163e074e61_660.jpg Наталья Водянова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двоюродные братья Натальи Водяновой привели в шок представителей отечественного шоу-бизнеса своим уголовным прошлым. Оба брата сидели за разбои и грабежи, ни одного из них модель не хочет представлять публике.

О себе братья Роман и Сергей рассказали в эфире передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ . При этом Сергей уже был знаком публике, его приглашали на шоу ранее. Но как только мужчина вышел из телестудии, он сразу заново угодил в тюрьму.

У братьев разные сроки отсидки, но на зону они сходили не по одному разу. Роман признался, что самый большой срок, который ему назначал суд, был равен четырём годам. Сергей рассказал, что его подружка ждёт ребёнка. Братья пожаловались, что Наталья их знать не хочет и не помогает, хотя один раз Сергей устроился на работу, благодаря громкой фамилии.

О своих похождения браться рассказывали очень спокойно, словно это была увеселительная прогулка. Таким отношением к своей жизни они ужаснули звёздных гостей передачи. Актриса Вера Сотникова пыталась внушить родственникам Водяновой, что их жизнь ужасна и тут нечем гордиться, на что получила в ответ резкое замечание от одного из уголовников.

Речь зашла о том, знают ли о таких братьях избранники Натальи — герцог, за которым Водянова уже была замужем, и французский миллиардер, с которым Водянова собирается связать жизнь.

Я бы постеснялась таких родственников! — сказала Сотникова.

Послушайте, Дамочка! Как вас зовут? Вера? Так вот, Вера, я думаю, что ни миллиардер, ни герцог понятия не имеют о нашем существовании, — ответил актрисе Сергей Водянов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская супермодель Наталья Водянова приехала в Италию для участия в модной фотосессии американского бренда Tory Burch. В перерывах между съёмками Водянова прогулялась по улицам Палермо и сняла видео, в котором призналась в своём незнании, что Сицилия — это остров.