https://static.news.ru/photo/c82be038-5651-11ea-a58a-fa163e074e61_660.jpg Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Брак певицы Любови Успенской и бизнесмена Александра Плаксина оказался фиктивным. Звезда разъехалась со своим бывшим мужчиной почти год назад.

Влюблённые, продержавшиеся вместе 30 лет, не смогли оформить развод, так как они не были расписаны. А свадебная церемония, которую они провели несколько лет назад в американском городе Лас-Вегас, не несла никаких юридических гарантий. Звезда российского шансона узнала об этом накануне, когда начала готовить необходимые документы для расторжения брака.

Пара поженилась в Лас-Вегасе, где, как известно, бракосочетание не имеет юридической силы. Влюблённые могут поехать в «город грехов» и стать там мужем и женой за 15 минут, имея при себе минимум документов и несколько долларов. Люба об этом не знала, — рассказал Starhit источник в окружении певицы.

Ранее во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности.

Сама Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности и разрушении семьи. Об этом она заявила со сцены в Ставрополе, куда приезжала с концертом. По словам артистки, телевизионщики сделали шоу из её отношений с дочерью и окончательно рассорили двух близких людей, писал NEWS.ru.