Бородина прокомментировала закрытие шоу «Бородина против Бузовой»

https://static.news.ru/photo/2dbaceae-b8f4-11eb-8bfb-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Бородина объяснила причины закрытия шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ. Звезда в прямом эфире Instagram подтвердила поклонникам, что проект больше не вернётся в эфир.

Шоу было создано на основе главной телестройки страны «Дом-2», в рамках передачи осуждались горячие проблемы реалити, приглашались родственники, бывшие участники телешоу. Сама ведущая признаётся, что очень любила эту программу.

К сожалению, его закрыли. И рейтинги тут ни при чем. Шоу было отличное. Я его очень любила, но есть вещи, которые от нас не зависят, — ответила фанатам Бородина.

Ведущая не стала вдаваться в подробности закрытия проекта и не назвала причин, которые на это повлияли. Телезвезда вела шоу на протяжении трёх лет. Первая передача вышла в августе 2018 года. Проект пользовался огромной популярностью у телезрителей за довольно жёсткий формат общения.

Как сообщалось ранее, бывший ведущий «Дома-2» Влад Кадони покинул шоу «Бородина против Бузовой» и телеканал ТНТ. В пятницу, 26 февраля, состоялся последний эфир с его участием.