Бойфренда Бузовой назвали «Моргенштерном с Алиэкспресса»

https://static.news.ru/photo/46a0a12e-ce48-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян Фото: Давид Манукян/vk.com

Бойфренд Ольги Бузовой блогер Давид Манукян презентовал свой первый музыкальный альбом. Пластинка получила название «Король» и, по оценкам автора, должна была стать сенсацией года. Сам Манукян пообещал, что будет открытием для ценителей музыки.

Однако подписчики не оценили ни поведение, ни альбом парня Бузовой. Большинство из них разочарованно заметили, что Дава подражает молодому рэперу Моргенштерну. С таким подходом, подчеркнули пользователи Сети, «королём» Даве точно не стать.

Моргенштерн с Алиэкспресса. Полноватый, нелепо матерящийся детина. Дно полное, — написал подписчик Манукяна в Instagram.

Другие поклонники отметили, что частое подражание Моргенштерну — это уже некрасиво.

Король в этой стране один, и имя ему Алишер, — заявили фанаты.

Сам Дава на эту критику пока никак не отреагировал.

Как ранее передавал NEWS.ru, премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состояласьна YouTube. Получившийся ролик — совместное творчество автора песни, рэпера Серёги (Сергей Пархоменко), и блогера Давида Манукяна (Dava).

В реинкарнированном треке в основном звучит голос Давида, Серёгу можно услышать лишь в припеве. В клипе снялись звёзды TikTok, а также невеста Манукяна Ольга Бузова. По сюжету герой Давы купил BMW, уведя машину из-под носа у героя Серёги. Тот удивляется, как такой молодой парень смог скопить на «чёрный бумер». А тот объясняет, что заработал на роскошь в Instagram и TikTok.