«Здесь не всё»: блогер Блиновская потратила на день рождения 119 млн

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела семилетнего сына музыканта Стаса Пьехи, избитого его соседкой по даче, Ириной Безбородовой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведённых следственных действиях по делу об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью семилетнего ребёнка в Выборгском районе Ленинградской области, — говорится в...