«Здесь не всё»: блогер Блиновская потратила на день рождения 119 млн
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:34, 26 августа 2021
Елена БлиновскаяФото: elena_blinovskaya/instagram.com
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Автор тренингов личного роста и блогер Елена Блиновская отпраздновала свой день рождения в пятизвёздочной гостинице на Алтае: ведущими торжества выступили Иван Ургант и Ксения Собчак, а суммарные затраты на праздник составили 119 млн рублей. Об этом стало известно из Instagram блогера.
Смета моего др. Здесь не всё... И даже нет аренды отеля ещё, который я сняла на Алтае, — похвасталась Блиновская.
Помимо Ургант и Собчак, на вечеринке выступали такие звёзды российского шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, группа «Звери», рэпер Jah Khalib и другие. Елена Блиновская является популярным Instagram-блогером, на девушку подписано 5,7 млн человек.
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